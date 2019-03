O jogador madeirense Énio Mendes ajudou a formação espanhola do Arteal Santiago TM a conquistar, pela primeira vez no seu historial, a Taça do Rei de ténis de mesa.

O internacional português teve, de resto, acção fundamental na conquista deste título, ao vencer os dois jogos de singulares que disputou.

Énio Mendes começou por vencer Alexandru Cazacu por 3-2 e quando o encontro se encontrava empatado, coube-lhe a responsabilidade de decidir o desfecho do mesmo. Apesar de ter perdido os primeiros dois sets, o madeirense conseguiu uma reviravolta, garantindo uma nova vitória, também por 3-2, sobre Carlos Caballero.

Énio Mendes, que já conta com um extenso palmarés, conquistou este título pela segunda vez na sua carreira. A primeira fora em 2012, com a camisola do Cajasur Priego.