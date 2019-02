Doze nadadores madeirenses competem este fim-de-semana no Meeting Internacional de Lisboa/WOS

A Selecção da Associação de Natação da Madeira irá participar, nos dias 9 e 10 de Fevereiro, no Meeting Internacional de Lisboa/WOS, evento de referência nacionais e internacionais.

Com realização no Centro Desportivo Nacional do Jamor, piscina de 50 metros, a Selecção da Madeira será composta por doze nadadores, dois treinadores e um director técnico regional.

Com esta participação, a Associação de Natação da Madeira pretende preparação os nadadores recentemente medalhados nos campeonatos nacionais para os próximos grandes eventos, nomeadamente para o Campeonato Nacionais de Juvenis e Absolutos, que irão realizar-se de 1 a 4 de Agosto, no Funchal, uma organização conjunta da Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação da Madeira.

De referir que o XI Meeting Internacional de Lisboa/WOS conta com a participação 663 nadadores de 72 clubes, uma selecção nacional e duas selecções regionais (Madeira e Coimbra).

Entre os 72 clubes inscritos, estão o Clube Naval do Funchal com 13 nadadores e Clube Desportivo São Roque com duas nadadores.

De destacar ainda a participação do nadador do Clube Desportivo Nacional, Rui Afonso Fernandes, que faz a sua primeira internacionalização ao representar a Selecção de Portugal pré-júnior composta por 16 jovens nadadores, masculinos e femininos.