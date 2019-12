CS Madeira e Madeira SAD defrontam-se para a Taça de Portugal feminina

As equipas do CS Madeira e do Madeira Andebol SAD vão defrontar-se nos quartos-de-final da Taça de Portugal de andebol feminino, ditou o sorteio realizado hoje em Lisboa.

Esta será a terceira vez que as duas equipas se encontram esta temporada, tendo as duas anteriores, em jogo para o campeonato da I Divisão, terminado com empates.

Os outros jogos da ronda são os seguintes: Colégio de Gaia-SIR 1º Maio, Maiastars-Alavarium e Porto Salvo-Juve Lis

Os jogos destes quartos-de-final estão agendados para 7 de Março de 2020.