A formação do CS Madeira em seniores femininos de andebol vai defrontar as Sérvias do RK Zajecar 1949, nos oitavos de final de Taça Challenge, assim ditou o sorteio que teve lugar esta manhã na sede da Federação Europeia de Andebol, em Viena. Os jogos desta eliminatória realizam-se em fevereiro de 2020.