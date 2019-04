Cristiano Ronaldo regressa aos convocados da Juventus

O português Cristiano Ronaldo, que se lesionou na coxa direita há duas semanas, foi hoje convocado pelo treinador da Juventus para o jogo de quarta-feira com o Ajax, dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O avançado magoou-se no jogo da seleção lusa contra a Sérvia, no dia 25 de março, na qualificação para os Euro2020, e o seu último jogo ao serviço dos campeões italianos foi na segunda mão dos oitavos de final da ‘Champions’, quando fez um ‘hat-trick’ que eliminou o Atlético de Madrid (3-0, após 0-2 na primeira mão, na capital espanhola).

No mesmo dia em que se lesionou em Lisboa, Ronaldo manifestou-se confiante numa recuperação rápida. “Estou tranquilo, pois sei que vou voltar bem daqui a uma ou duas semanas. Conheço bem o meu corpo”, afirmou o melhor marcador da história da Liga dos Campeões.

A chamada de Ronaldo para a deslocação a Amesterdão já era aguardada, uma vez que o português treinou hoje sem limitações e fez praticamente toda a sessão de segunda-feira.

Além do avançado, o defesa português João Cancelo também integra a lista de Massimiliano Allegri, que não pode contar com o central e capitão Giorgio Chiellini nem com o médio alemão Emre Can, ambos lesionados.

O extremo brasileiro Douglas Costa, recuperado de lesão, também regressa às escolhas.