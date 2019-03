Cristiano Ronaldo lesionou-se numa altura em que Portugal perde frente à Sérvia

Cristiano Ronaldo lesionou-se à passagem do minuto 28 no encontro entre Portugal e Sérvia, jogo de apuramento para o Euro 2020. Após um sprint junto à lateral, CR7 sentiu um problema muscular na coxa direita e pediu desde logo substituição, causando apreensão nas bancadas do Estádio da Luz.

A selecção portuguesa de futebol encontra-se neste momento a perder frente aos sérvios, por 0-1, tento apontado de grande penalidade por Tadic, aos 7 minutos, curiosamente um jogador que será adversário de Cristiano Ronaldo nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, eliminatória que será discutida entre Ajax e Juventus.