Clubes da I Liga de futebol usam redes sociais para contornar a paragem

Alguns dos clubes da I Liga portuguesa de futebol simularam, nas redes sociais, os jogos da 25.ª jornada agendados para o fim de semana anterior, numa altura em que a competição está suspensa devido ao surto da Covid-19.

O Vitória de Guimarães e o Sporting, que tinham encontro marcado para as 20:00 de sábado, em Guimarães, foram os primeiros emblemas a entrar em ação, com um duelo de ‘quatro em linha’ na rede social Twitter, que acabou com um ‘triunfo’ leonino, graças a uma linha na diagonal.

O clube vimaranense, disse fonte oficial à Lusa, disputou a partida em resposta a um desafio lançado pelo clube de Alvalade e pensa continuar a “exibir conteúdos” nas redes sociais para assinalar os próximos jogos agendados, enquanto o campeonato se mantiver suspenso.

“Provavelmente, vamos assinalar os próximos jogos de alguma forma, para manter presente a interação com os adeptos, mesmo estando o clube mais parado”, explicou a fonte do Vitória, que recentemente também mostrou vídeos dos jogadores Pepê e João Pedro a treinarem em casa.

A ‘jornada’ prosseguiu no domingo, com o Santa Clara e o Sporting de Braga a simularem o jogo marcado para as 14:00 dos Açores (15:00 de Lisboa), em Ponta Delgada, com uma partida no videojogo Fifa 20, entre o ‘açoriano’ Diogo Salomão e o ‘minhoto’ Ricardo Horta, transmitida na rede social Facebook, que terminou com um 4-0 a favor dos bracarenses.

Os futebolistas Diogo Salomão e Ricardo Horta, antes do duelo, e Paulinho, autor virtual de três golos, depois da partida, aconselharam, em vídeo, os seguidores a manterem-se em casa e a seguirem as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Sporting de Braga, disse fonte oficial do clube à Lusa, considera “muito importante” encontrar “formas alternativas de comunicar com os sócios e adeptos” para “mitigar o vazio” causado pela ausência de eventos desportivos, servindo-se das “plataformas tecnológicas” de que dispõe.

“A relação com o adepto está muito relacionada com uma ida a um estádio ou a um pavilhão. Na ausência desses momentos, temos de encontrar outras formas de manter uma ligação aos nossos adeptos com dois sentidos, em que nós comunicamos com os nossos adeptos, mas eles também comunicam connosco”, salientou.

Além da simulação de jogos, outros clubes da I Liga têm-se mantido ativos nas redes sociais, com o FC Porto a exibir vídeos dos futebolistas Uribe e Alex Telles a treinarem em casa e do treinador Sérgio Conceição a agradecer aos profissionais de saúde que tentam conter a Covid-19.

Já o Benfica, além de ter publicado um vídeo de atletas de várias modalidades a treinarem em casa, apresentou vídeos de agradecimento às autoridades públicas pelo treinador Bruno Lage e os futebolistas Rúben Dias e Pizzi.

O Sporting, além do jogo de ‘quatro em linha’, também emitiu um vídeo com o treinador Rúben Amorim a agradecer aos profissionais de saúde.

Também o Famalicão, o Gil Vicente e o Boavista colocaram nas redes sociais vídeos ou imagens a aconselharem as pessoas a manterem-se em casa e a seguirem as recomendações da DGS, como a de lavarem constantemente as mãos.

O surto de Covid-19, classificado pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, já infetou 331 pessoas em Portugal, segundo a última atualização da DGS, e cerca de 164.000 pessoas em 141 países, tendo resultado em mais de 6.400 mortes.