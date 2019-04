Circuito Golfe Abreu com duas etapas na Madeira

O Circuito Golfe Abreu reconheceu, este ano, o valor do arquipélago da Madeira para a prática da modalidade e contempla duas etapas, uma no Clube de Golfe do Santo da Serra (14 de Abril) e outra no Porto Santo (18 de Maio).

Desta forma, a organização espera incentivar e promover a Madeira como um destino de eleição para os golfistas, assim como todas as actividades de turismo activo que as ilhas têm para oferecer.

As inscrições estão abertas através do site https://circuitogolfe.abreu.pt/

O Circuito Golfe Abreu é uma prova organizada pela Agência Abreu e reconhecida pela FPG - Federação Portuguesa de Golfe.