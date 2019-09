CDE Francisco Franco estreia-se na II Divisão Nacional de basquetebol feminino

O Clube Desportivo Escola Francisco Franco irá juntar-se à equipa do Marítimo/Satélite CAB Madeira, na edição de 2019/2020 do Campeonato Nacional da II Divisão de basquetebol feminino. Depois de nos últimos anos o clube ter feito uma grande aposta nos escalões do basquetebol feminino, inclusive com algumas jogadores a marcarem presença assídua nas selecções nacionais jovens, eis que é chegado o momento de marcar presença numa prova regular a nível nacional de forma a dar ritmo e projecção às jogadores jovens madeirenses.

De referir que ambas as equipas madeirenses conheceram recentmenete o calendário da competição, onde ficaram integrados na primeira fase da prova na zona Sul A, juntamente com as equipas do Nacional Natação, Física Torres Vedras, Unidos/JDJA, Alenquer BC, Fayal Sport Club, Stella Maris/XADECA, GDEMAM/NOVACIGÁS e Os Belenenses.

Já na Taça de Portugal as ‘estudantes também marcam presença na primeira eliminatória da Taça de Portugal, agendado para os dias 16 ou 17 de Outubro, com as madeirenses a receberem em casa o CJ Boa Viagem.