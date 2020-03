Campeonato de futsal ACAPORAMA suspenso até dia 29 de Março

Os Campeonato de futsal das Casas do Povo, organizado pela Associação de Casas do Povo da Madeira (ACAPORAMA) foi suspenso até 29 de Março, segundo comunicado enviado à comunicação social.

“Na sequência da evolução do novo coronavírus, denominada COVID-19 em Portugal e no sentido de reforçar a prevenção, por forma a minorar os possíveis efeitos de contágio da infecção na RAM, a Direcção de ACAPORAMA decidiu suspender preventivamente todos os jogos do Campeonato de Futsal das Casas do Povo da RAM, até ao próximo dia 29 de março de 2020.

Esta decisão, assenta nas recentes orientações emanadas pela DGS (https://www.dgs.pt/.../o.../orientacao-n-0072020-de-10032020-pdf), pelo IASAUDE, I.P.–RAM e pelo Governo Regional da Madeira (https://www.madeira.gov.pt/.../O.../ComunicadoCOVID-19_11mar.pdf). Mais informamos que esta decisão da Direção da ACAPORAMA, foi concertada após auscultação dos parceiros do Campeonato de Futsal das Casas do Povo, nomeadamente a ATARAM e a AFM (http://www.afmadeira.com/.../55757/Cat/4089/hig.../1/caller/5277).

A Direção da ACAPORAMA continuará atenta ao desenrolar desta situação aqui na Região, irá manter o contacto com as Casas do Povo e com os responsáveis das equipas, para que possam obter informação relevantes.

Apelamos ainda à Vossa serenidade junto dos Vossos associados, numa postura vigilante e cooperante no sentido do cumprimento das orientações veiculadas pela DGS e pelo IASaúde, por forma a minorar os efeitos e o impacto desta situação grave de saúde pública a nível mundial, que foi declarada pandemia pela OMS - https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706881). Salientamos também, que no caso de dúvidas ou sintomas/casos suspeitos de COVID-19, deverá preferencial ser efectuado o contacto à linha SRS24 Madeira - 800 24 24 20.”