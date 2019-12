O União Da Madeira Futebol SAD anunciou, hoje, que o agente desportivo, ex-atleta e capitão do clube, Bruno Fernandes passará a desempenhar as funções de assessor da Administração para o Futebol do União da Madeira Futebol SAD.

Na mesma nota, o União deseja-lhe “os maiores sucessos nos desempenhos das suas funções”.