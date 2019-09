Benfica vence Gil Vicente e isola-se no segundo lugar da I Liga

O Benfica venceu hoje por 2-0 na receção ao Gil Vicente, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, isolando-se no segundo lugar da prova e reaproximando-se do líder Famalicão.

O campeão nacional inaugurou o marcador aos 45 minutos, graças a um autogolo do defesa brasileiro Ygor Nogueira, aumentando a vantagem na segunda parte, aos 53, por intermédio de Pizzi - melhor marcador da prova, com seis golos -, que tinha falhado uma grande penalidade aos 10.

O Benfica isolou-se no segundo lugar, a um ponto do Famalicão, que hoje se impôs por 4-2 na receção ao lanterna-vermelha Paços de Ferreira, e com três de vantagem sobre o FC Porto, mas o rival portuense tem menos um jogo realizado, a cumprir no domingo, no estádio do Portimonense.