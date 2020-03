Associação de Vela da Madeira suspende competição e actividades até 30 de Abril

Na sequência da recente propagação do Coronavírus na Europa e da declaração por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS) de Pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Associação Regional de Vela da Madeira, está a acompanhar a evolução da situação, em estreita ligação com a Direção Regional de Desporto, Federação Portuguesa de Vela e Governo Regional da Madeira.

Com base nas ultimas orientações promovidas pelas Autoridades Regionais e Nacionais, a ARVM encontra-se a avaliar o calendário de atividades e conjuntamente com os Clubes Organizadores e demais entidades, tomará as medidas necessárias para ajudar a proteger a comunidade náutica e a população em geral.

“Pelo exposto, somos a informar que a Associação Regional de Vela da Madeira adota como medida preventiva a suspensão com efeitos imediatos de todas as competições e iniciativas regionais que constam do seu calendário até ao dia 30 de Abril, sendo feito posteriormente os respetivos ajustamentos e calendarização em conformidade com o quadro competitivo regional e nacional.

O procedimento adoptado poderá sofrer alterações, em função do desenvolvimento da situação e de acordo com as diretrizes das entidades regionais e nacionais competentes.”