Adepto da Juventus ergueu estandarte de Cristiano Ronaldo com as cores da bandeira da Madeira

Corria o minuto 61 da partida entre Juventus e Nápoles quando Cristiano Ronaldo fez o gosto ao pé pela primeira vez, esta temporada, no campeonato italiano, elevando a contenda para 3-0 a favor dos ‘bianconeri’.

Após o remate certeiro, com o pé esquerdo, a equipa de realização que transmitia o encontro pela televisão captou nas bancadas do Allianz Stadium um estandarte, erguido por um adepto da ‘Vecchia Signora’, em que se pode vislumbrar a figura de CR7 juntamente com as cores da bandeira da Madeira.

Não é a primeira vez que já se viu bandeiras da Região naquele estádio, mas este estandarte, que prima por uma montagem subtil entre a figura do jogador e as suas raízes, saltou à vista de muitos aqueles que assistiam ao encontro no grande ecrã, deixando transparecer que os italianos sabem muito bem que Ronaldo nasceu e cresceu no Melhor Destino Insular da Europa.

Recorde-se que a partida terminou com uma vitória por 4-3, a favor da Juventus.