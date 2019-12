Acção solidária no âmbito da Corrida de São Silvestre

A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania associa-se, mais uma vez, à iniciativa solidária do Grupo Pestana, no âmbito da Corrida de São Silvestre, que se realiza a 28 de Dezembro.

Na conferência de imprensa de apresentação da iniciativa, Augusta Aguiar referiu que “por cada inscrição realizada, o Grupo Pestana oferece um kit prenda a uma criança mais necessitada, que ficará esta Secretaria Regional responsável por entregar”.

Os kits serão distribuídos através dos pólos comunitários pertencentes à Investimentos Habitacionais da Madeira – IHM, em vários bairros sociais da Região, pelo Instituto de Segurança Social da Madeira e pela Associação de Solidariedade Social ‘Crescer Sem Risco’.

O objectivo do Grupo Pestana é atingir mil inscrições, sobretudo pelos mil sorrisos das crianças que receberam o kit prenda. Sobre esta meta, Augusta Aguiar sublinhou que a Secretaria Regional «faz votos que esses mil sorrisos sejam uma realidade».

“Esta cidadania empresarial do Grupo Pestana é um factor que achamos importante no projecto comum de melhorar e aumentar a coesão social da Região”, sublinhou, aproveitando a ocasião para «louvar todos os projectos de responsabilidade social que o Grupo Pestana assume há vários anos e que em muito têm contribuído para apoiar as comunidades onde estão localizados”.

“O caminho do futuro, de um futuro mais inclusivo, mais desenvolvido, só será uma realidade se a responsabilidade social for, cada vez mais, um factor determinante na vida das empresas, pelo impacto que tem na sociedade em geral e nas comunidades e grupos sociais mais vulneráveis, em particular”, afirmou.

E acrescentou: “Uma sociedade mais coesa, mais atenta, mais acessível e inclusiva só se consegue exactamente com o reforço da cidadania. Nesse contexto, a cidadania assume um papel de destaque no Programa de Governo, como factor determinante e indissociável do desígnio fundamental de coesão social”.