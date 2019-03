Transportado à cadeia pela PJ encontrado com droga

Um homem detido ontem na sequência da investigação ao incêndio de uma viatura da Polícia de Segurança Pública da Esquadra da Ponta do Sol foi levado para o Estabelecimento Prisional do Funchal pela Polícia Judiciária e quando foi revistado, foram encontrados 8,5 gramas de haxixe, o que revelou uma falha por parte desta polícia. A situação acaba por ser caricata porque perante estes casos de estupefacientes, a cadeia deve chamar a PJ para tomar conta do caso.

O detido deu entrada enquanto aguardava para ser presente ao juiz, para lhe decretar as medidas de coacção. Perante descoberta da droga, a cadeira terá reportado o caso à PJ para voltar ao estabelecimento e concluir o trabalho.

O DIÁRIO contactou a direcção da PJ, que não estava a par da situação. “Não tenho conhecimento disso, não me posso pronunciar”, disse Ricardo Tecedeiro, coordenador da PJ na Madeira.

Há uns anos, também num outro caso associado ao tráfico de droga, a PJ terá levado um homem de nacionalidade estrangeira para o Estabelecimento Prisional e lá, durante a revista, foram descobertos 15 mil euros em notas escondidos na bota do detido.