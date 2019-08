SEF detém portador de passaporte falso que queria embarcar no Porto para o Canadá

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, quinta-feira, no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, um cidadão estrangeiro que tentava embarcar rumo ao Canadá apresentando um “passaporte grego falsificado”, anunciou hoje força policial.

Em comunicado, o SEF explica que o cidadão, de 32 anos foi detectado no “decorrer do controlo documental efectuado aos passageiros com destino a Toronto (Canadá)”, tendo sido detido pela “prática do crime de falsificação de documentos e por permanência irregular em território nacional”.

Segundo o texto, o cidadão foi conduzido aos calabouços da GNR da Maia, onde ficou a aguardar, até ser presente hoje ao Tribunal competente, para validação da detenção e eventual aplicação de medidas de coacção.

O SEF informa ainda que no “decorrer desta semana” foi interceptado, também no Aeroporto Sá Carneiro, “num controlo documental efectuado a um voo proveniente de Gatwick [Reino Unido, um cidadão nacional, de 35 anos de idade, alvo de um mandado de detenção e condução emanado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Viseu”.

No comunicado o SEF explica que “este mandado tinha em vista a condução a Tribunal para primeiro interrogatório e consequente aplicação de medida de coacção ao referido cidadão pela eventual prática de dois crimes de roubo na via pública”.