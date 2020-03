Queda de estrutura em obra provoca danos materiais no hospital do Funchal

O SESARAM informa, através de uma nota de imprensa, que esta manhã, pelas 09h55, uma queda de uma estrutura provocou apenas danos materiais na obra que está a ser executada junto à Medicina Hiperbárica do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

“Devido ao acidente, dois automóveis estacionados nas imediações foram atingidos. Ambos pertencentes a funcionários adstritos a esta obra”, revela.

Adianta ainda que na altura do acidente estavam no interior do edifício três funcionários que saíram pela porta de emergência, sem qualquer tipo de dano físico.

Desta obra faz parte a montagem de um toldo de protecção que está a ser executado junto à Medicina Hiperbárica.