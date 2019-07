Motociclista sofre acidente na via rápida e trânsito está cortado na Ribeira Brava

Um motociclista sofreu esta noite, por volta das 22h30, um acidente na via rápida, alguns metros após à saída do túnel da Ribeira Brava, no sentido para o Funchal (Quilómetro 2,2).

O alerta para a corporação de Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foi dado através da Protecção Civil, tendo a equipa de socorro correspondido prontamente ao encaminhar para o local do sinistro três elementos e uma ambulância.

De acordo com informações recolhidas no local, o motociclista estava consciente, orientado e falava com os bombeiros, daí que o seu estado não seja considerado grave.

Relativamente ao trânsito, este encontra-se interrompido há vários minutos, de maneira a que as manobras de auxílio sejam prestadas ao motociclista, dando tempo igualmente para que se apurem as causas por detrás do acidente e, consequentemente, removam alguns materiais da rodovia.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também se encontra sob o tabuleiro da ponte onde o motociclista se despistou, mesmo antes do túnel da Amoreira.