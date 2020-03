Motociclista cai de barranco de 15 metros em Câmara de Lobos

Um despiste de uma moto quatro fez o motociclista cair no Caminho do Cabouco, no Jardim da Serra, para um barranco de uma altura se estima tenha entre os 10 e os 15 metros.

O acidente foi reportado para o quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que, primeiramente accionaram uma ambulância para o local, mas temendo que pudesse existir vítimas, foi decidido mobilizar pelo Comando dos BVCL mais uma ambulância e um outro meio bem como oito elementos. Apesar do aparato, o motociclista estava consciente e apenas com ferimentos ligeiros.