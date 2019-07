Um mergulho mal calculado, na Doca do Cavacas, provocou hoje ferimentos a um rapaz de 20 anos. A vítima bateu com a cabeça no fundo e, como apresentava suspeita de fractura do nariz, teve de ser socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Depois de receber os primeiros socorros o jovem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.