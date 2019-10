Incêndio no Campanário ronda habitações

O incêndio que deflagrou, esta tarde, no Campanário, está a rondar algumas habitações e terá atingido parte do telhado de uma casa devoluta. Segundo foi possível apurar, as chamas terão tido início numa zona de terrenos agrícolas, no Caminho da Chamorra de Baixo. No entanto, as chamas alastraram a uma área com mato e acabaram por ‘rondar’ algumas casas habitadas e outra devoluta.

Segundo relato de populares, o fogo agora está próximo da Estrada do Jardim, aparentando estar agora mais controlado, embora esta seja uma área com muito mato. O vento forte estará a dificultar o combate às chamas.

No local estão os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que já reforçaram o número de operacionais, estando agora quatro viaturas mobilizadas.

Entretanto, a PSP também já se encontra no local.