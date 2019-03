O homem de 32 anos que foi detido no Funchal pela Polícia Judiciária com cerca de 7.750 doses de cocaína foi hoje presente às autoridades judiciais para conhecer as medidas de coacção.

Após o 1.º interrogatório judicial, o juiz decretou que o arguido irá aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O homem ficou indiciado por um crime de tráfico de droga.