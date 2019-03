Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se esta tarde ao Caminho do Poço Barral, em São Martinho, para prestar socorro a um homem de 30 anos com suspeita de overdose. A EMIR também esteve no local e acompanhou a ambulância até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde a vítima deu entrada por volta das 16h30.