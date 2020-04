GNR apanhou três indivíduos a fazer caça submarina no Garajau

Três indivíduos com idades compreendidas entre os 25 e os 46 anos foram ontem identificados pela GNR depois de terem sido apanhados a fazer caça submarina ilegal na Reserva Natural do Garajau.

“Os suspeitos foram surpreendidos a efectuar caça submarina, à noite, numa área marítima protegida, onde as actividades e as visitas estão interditas no âmbito das medidas de contingência relativas à pandemia do COVID-19”, informou a GNR em comunicado.

Desta ação resultou a apreensão de 25 quilos de lapas e 36 quilos de pescado fresco, sendo apreendido três fatos de mergulho, duas armas de caça submarina, uma rede de emalhar, com 38 metros, dois cintos de lastro, dois pares de barbatana, uma faca e três lapeiras.

Foi elaborado um auto de contraordenação aos três indivíduos e apreendido o material usado na caça.

“O pescado foi entregue a uma instituição de solidariedade social”, informou a GNR.

A Guarda Nacional Republicana acrescentou ainda que os indivíduos não constavam na lista de confinamentos obrigatórios, tendo-lhes sido transmitida a recomendação do cumprimento do dever geral do recolhimento domiciliário.