Equipa helitransportada em exercício de treino

A equipa helitransportada encontra-se neste momento em exercício de treino no município de São Vicente para proceder ao respectivo reconhecimento de alguns pontos de abastecimento de água depois dos mesmos locais terem sido limpos recentemente, nomeadamente no Curral dos Burros, onde os Bombeiros Voluntários de São Vicente procederam ao corte de eucaliptos que estorvavam as manobras do helicóptero, informou fonte da corporação local.

Isso mesmo foi sentido no último incêndio registado no concelho nortenho tendo sido detectado a necessidade de uma limpeza circundante.

Este é um procedimento tido por ser normal quando esta unidade não se encontra em zona de teatro de operações de combate aos fogos.