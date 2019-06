Embarcação sem capacidade de propulsão chegou em segurança ao Caniçal

A embarcação ‘Tiago José’ que, tal como o DIÁRIO tinha avançado ontem, se encontrava sem energia a bordo e, por isso, sem capacidade de propulsão, chegou em segurança ao Caniçal, pelas 00h10 desta terça-feira.

De recordar que a embarcação de pesca comunicou, ontem pelas 14h50, que se encontrava sem energia, a cerca de 11 milhas da Ponta de São Lourenço. O Comando Local da Polícia Marítima recebeu o alerta e contactou as embarcações de pesca nas imediações, a fim de prestar assistência.

“Por se encontrar sem propulsão, a embgarcação sinistrada foi posteriormente apoiada pelo reboque, pela embarcação de pesca costeira ‘Helder José’, para o porto do Caniçal”, explica comunicado emitido pela Capitania do Porto do Funchal.

Quanto aos tripulantes, estavam bem de saúde e não necessitaram de qualquer tipo de assistência médica.