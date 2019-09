Embarcação com problemas no motor rebocada à entrada da baía do Funchal

A embarcação salva-vidas ‘ISN-SR40’ da Capitania do Porto do Funchal efectuou esta tarde uma operação de assistência à embarcação ‘Vent de Dalti’ que se encontrava a cerca de 1 milha a leste do Porto do Funchal. A embarcação de bandeira portuguesa ficara sem capacidade de propulsão mecânica devido a uma avaria e por isso incapacitada de aproximar-se da marina do Funchal, onde pretendia atracar. O barco ‘à deriva’ acabou por ser rebocado pela lancha salva-vidas, numa rápida operação que durou apenas cerca de 45 minutos entre o alerta e a chegada à marina.