Em 12 horas a GNR deteve 33 pessoas em todo o país “em flagrante delito”

A GNR anunciou hoje a detenção de 33 pessoas “em flagrante delito”, destacando a condução sob efeito de álcool, falta de carta e tráfico de droga.

Em várias operações pelo país, desenvolvidas entre as 20 horas de sexta-feira e as 08 horas de hoje, foram apreendidas 72 doses de haxixe, 60 de MDMA e 30 de cocaína.

Foram registados 31 acidentes rodoviários, de que resultaram 12 feridos, um dos quais com gravidade.

A Guarda Nacional Republicana indica ainda, em comunicado, que no âmbito da fiscalização rodoviária foram detectadas 779 infracções, das quais destaca 235 por excesso de velocidade, 60 por falta de inspecção e 40 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, entre outras.