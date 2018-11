Dois homens agredidos no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram hoje chamados por duas vezes para socorrer homens que tinham sido vítimas de agressões.

O primeiro caso ocorreu pelas 8h25, na Rua Nova do Canto do Muro, com um homem de 51 anos com várias queixas. Foram prestados os primeiros socorros e depois transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Já pelas 11h20, na Praia de São Tiago, um homem de 28 anos também foi agredido, mas quando os meios de socorro chegaram ao local, recusou-se a ser transportado para o hospital.