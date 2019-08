Despiste aparatoso envolve viatura ligeira e autocarro no Estreito da Calheta

Foi por volta das 18 horas desta quinta-feira que um carro se despistou, na freguesia do Estreito da Calheta, num sinistro em que também está envolvido um autocarro.

Segundo relatos recolhidos no local, tudo aconteceu quando o veículo ligeiro seguia no sentido ascendente e, logo após uma curva, o condutor viu-se obrigado a desviar o veículo de um possível embate contra o autocarro, que seguia no sentido descendente, acabando por embater no muro de protecção.

Deste acidente não resultaram quaisquer feridos e, nesse sentido, os bombeiros não foram chamados ao local. A Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência.