Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão a combater, neste início de madrugada, um fogo florestal no sitio do Marco Fonte da Pedra, no Estreito de Câmara de Lobos.

O incêndio teve início pelas 23h, estando no local um veículo pesado e quatro operacionais.

A situação, segundo a corporação, está controlada.

O incêndio está a ser combatido pelos BVM uma vez que os Bombeiros de Câmara de Lobos estão condicionados devido à cerca sanitária instalada na freguesia.