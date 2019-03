Um homem com cerca de 50 anos sentiu-se mal e teve de receber assistência médica ao início desta noite, por volta das 20h00, à entrada do centro comercial Anadia, na Rua do Ribeirinho.

O indivíduo, que estava consciente mas aparentemente sob efeito do álcool ou de outra substância, foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que o transportaram depois para as Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.