17 polícias concluíram curso de busca, salvamento e socorro em montanha na Madeira

Um total de 17 polícias concluíram o curso de formação inicial de busca, salvamento e socorro em montanha, que se realizou entre os dias 18 de Novembro e 10 de Dezembro nas instalações da Sede do Comando Regional da PSP, e que contou com a colaboração de formadores dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Regimento de Guarnição N.º3 e de uma técnica de saúde.

De acordo com o Comando Regional da PSP, “a referida formação visa o reforço da capacitação técnica e funcional da valência de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha da Polícia de Segurança Pública, cuja missão está particularmente vocacionada para a busca e salvamento com o objectivo de encontrar cidadãos nacionais e estrangeiros desaparecidos em ambiente não urbano na Região Autónoma da Madeira, actuando em estreita coordenação com o Serviço Regional de Protecção Civil”.