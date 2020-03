Voos directos do Funchal para ...o Verão 2020!

A companhia aérea espanhola Binter Canárias lança nova ligação aérea entre o Aeroporto da Madeira e Marraquexe(1), no Reino de Marrocos, uma forma de contribuir para melhorar as ligações exteriores do arquipélago, e oferecer um novo destino de férias para os madeirenses. Também estão programadas duas novas rotas do arquipélago da Madeira para o arquipélago das Canárias, para as ilhas de Lanzarote(2) e Fuerteventura(3), mantendo as já existentes, Gran Canaria e Tenerife.

Marraquexe é um destino que está na moda e que foi eleito por vários sites especializados como um dos melhores locais para fazer turismo mercê das suas atracções culturais e gastronómicas e da sua segurança.

(1) Os voos, que terão início a 15 de Julho, serão realizados todas as quartas e sábados durante a época alta até 12 de Setembro.

(2) Os voos para Lanzarote iniciam-se no dia 7 de Junho e serão operados todos os domingos.

(3) Os voos para Fuerteventura, iniciam-se no dia 1 de Junho, serão operados todas as segundas-feiras.

Por isso durante o Verão de 2020, terá novos destinos para explorar!

