Venha tomar o seu café da manhã à Panigolden

Sabe tão bem acordar cedo e tomar um bom café da manhã, num ambiente descontraído, familiar e com um atendimento fantástico.

Na Panigolden, além de ser extremamente bem atendido, pode ter a certeza que não lhe faltarão escolhas para a sua primeira refeição do dia: uma torrada simples ou com manteiga ou então uma sandes de queijo, fiambre ou de delícias do mar, você só tem que escolher o pão que deseja, integral, de cereais, com passas e nozes, milho, alfarroba, baguete ou pão de Mafra. Temos também brioches, croissants integrais e folhados.

Se preferir algo mais doce, prove um dos nossos bolos com e sem creme, folhados, simples, de diversas formas, cores e sabores!

Para acompanhar um cafezinho, um chá ou um sumo à sua escolha.

Faça-nos uma visita!

Estamos no Centro Comercial Canicentro Golden, no centro da cidade do Caniço, e perto da escola do 1º ciclo local.

Aberto todos os dias das 7h às 21h.

Panigolden

Contactos:

291 622 415

Mail: [email protected]il.com

Facebook