The Small House agradece a todas as pessoas que fizeram parte do seu Natal

Agradecemos a todos os visitantes, colaboradores e entidades, que se associaram à nossa casa, ajudando-nos a dar o nosso melhor, em dois locais distintos.

Foram dias de muito trabalho e entrega, tanto na nossa casa mãe, como no nosso stand, no Mercadinho de Natal, no Funchal, uma vez que temos uma equipa limitada, mas soubemos dar a volta à situação e os agradecimentos são escassos, para tamanha realização.

À Secretaria Regional do Turismo e Cultura; aos nossos colaboradores; às demais entidades associadas, nomeadamente aos nossos produtos; à Empresa de Cervejas da Madeira (pela colaboração, em especial, no lançamento da nossa nova Cerveja da Casa – Tripeira da Vila); ao Paulo Santos, da Poncha de São Vicente/Poncha do Lombo do Doutor; entidades camarárias, que garantiram a segurança e limpeza do espaço; e aos nossos visitantes – bem hajam!

Foi uma experiência única e gratificante, e sabemos que tivemos a oportunidade de ajudar a levar o nome da nossa ilha, e da nossa casa, mais além.

À nossa casa, um sincero obrigado, à nossa fantástica equipa, que, com entrega, dedicação e responsabilidade, souberam fazer frente a um Natal muito exigente, dada a crescente procura pelo The Small House.

Apesar de uma equipa reduzida, soubemos estar em duas frentes, e marcamos pela diferença, na quadra natalícia, na região.

Resta-nos agradecer a todas as pessoas que nos escolheram, como visita, esperando continuar

entre as suas preferências.

Para 2020, prometemos trabalhar com empenho e dedicação, continuando a levar o melhor do The Small House, até si.