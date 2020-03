Sabores D’Itália com menu especial para o Dia da Mulher!

O Restaurante Sabores d’ Itália do Caniço Shopping é um local acolhedor, com um ambiente descontraído e com boa gastronomia. Por isso mesmo, é o sítio ideal para celebrar o Dia da Mulher. Preparamos especialmente para si um menu fantástico por apenas 19,50€ por pessoa com tudo incluído! A partir das 19h contaremos com música ao vivo e vamos também oferecer um miminho a todas as senhoras que nos visitarem.

Esperamos por si!

Contactos:

Sabores D’Itália Caniço Shopping

Telefone: 291 936 267

Facebook