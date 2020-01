Quer comprar carro? É agora ou nunca!

Se quer comprar carro esta é a altura certa porque as melhores oportunidades só encontra no C. Santos VP!

Comprove!

Marca: Skoda

Modelo: Fabia Ambition 1.0 TSI

Cilindrada: 999 cc

Potência: 95 cv

Ano: 2019

kms: 3.500

Equipamento: Sensores de estacionamento, jantes liga leve, ar condicionado, chave inteligente, computador de bordo e portal de telemóvel.

Preço: 15.900€

Marca: Mini

Modelo: Cooper D

Cilindrada: 1496 cc

Potência: 116 cv

Ano: 2015

kms: 84.540

Equipamento: Sensores de estacionamento, jantes liga leve, ar condicionado, computador de bordo e portal de telemóvel.

Preço: 17.500€

Marca: VW

Modelo: Golf VII Confortline 1.6 TDI

Cilindrada: 1598 cc

Potência: 110 cv

Ano: 2015

kms: 26.630

Equipamento: Sensores de estacionamento, jantes liga leve, ar condicionado, computador de bordo, portal de telemóvel e sensores de luz e chuva.

Preço: 16.900€

C. Santos VP

Morada: Caminho do Poço Barral, 39

9000-155 Funchal

Contactos: 291 700 780| [email protected] | www.madeira.csantosvp.pt