Praia da Alagoa, o restaurante ideal para comer e... relaxar!

Situado junto ao mar e com uma vista privilegiada para a Penha de Águia, no Porto da Cruz, o restaurante Praia da Alagoa dispõe de um espaço muito agradável onde poderá degustar algumas das maravilhas da nossa gastronomia.

Junto a uma praia onde a prática do surf é recorrente, dispomos de uma extensa esplanada que convida a relaxar enquanto aprecia a nossa maravilhosa poncha, vencedora de vários prémios. Quanto às refeições, não se preocupe! Deixe nas nossas mãos a confecção de pratos saborosos, desde o peixe que o oceano nos oferece, até à carne da melhor qualidade, sem esquecer os legumes bem frescos e demais acompanhamentos. Para além disso, confecionamos deliciosos pitéus que proporcionam prazerosos momentos de convívio. Termine a sua refeição com uma sobremesa, seguida de um aromático café. No restaurante Praia da Alagoa proporcionamos refeições que envolvem os sentidos e convidam a momentos de lazer. Durante a semana, temos serviço “a la carte” e menu de prato do dia. Realizamos vários tipos de buffet para jantares de grupo, casamentos, batismos, festas de aniversário e outros convívios que queira organizar.

Para mais informações, contacte-nos. Teremos todo o gosto em esclarecer as suas dúvidas.

Restaurante Praia da Alagoa

Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)

[email protected]

Facebook/praiadaalagoa

291563255