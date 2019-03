Poesia, cinema, espectáculo e videojogo nas propostas de Roteiro para esta noite de quinta-feira

No Dia Internacional da Poesia, a Fnac no Madeira Shopping junta em palco, a partir das 19h30, Luís Costa, Miguel Santos, Luís Gonçalves, Sandra Faria, Alexandre Barbosa e Alice Viveiros. Na sessão serão declamados poemas inéditos e ainda outros bem conhecidos do grande público.

Estreiam nos cinemas do Funchal o thriller de terror ‘Nós’ e a comédia dramática ‘Miss XL’.

O Restaurante Bahia do Casino da Madeira promove, pelas 19h30, o espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

Noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’, a partir das 20h30, no Snack-Bar Jardim de Santa Luzia, Funchal.

