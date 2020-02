O novo up! traz mais vida a todos os momentos do teu dia!

Com um design personalizável, por dentro e por fora, o novo up tem várias opções vibrantes para o deixares à tua medida. Desde a cor exterior, ao teto em cor de contraste ou ao design do painel interior. Deixa a criatividade fluir e celebra a tua individualidade com o novo up! por 99€/mês*.

* Na troca do teu carro usado. Campanha em Renting (Aluguer Operacional) para up! move up! 60 cv com 1ª Renda de 4.650€ + IVA. Contrato de 60 meses e 50.000 km através da Marca registada e licenciada Volkswagen Financial Services. Sem despesas. Inclui manutenção completa, IUC, IPO, Assistência em Viagem, Linha de Apoio ao Condutor 24h, Seguro de Avarias. Válido até 29/02/2020. Limitado ao stock existente. Imagem não contratual. Consumo médio (l/100km) 5,5. Emissões de CO2 (g/km): 124. Valores sujeitos a alterações em função do equipamento opcional escolhido.

C. Santos VP

Morada: Caminho do Poço Barral, 31

9000-155 Funchal

Contactos: 291 700 570 | [email protected] | www.madeira.csantosvp.pt