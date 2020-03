Noite Latina e menus especiais no Restaurante Borda D’Água

Este sábado, dia 7 de Março, partilhe momentos agradáveis com as suas amigas no Restaurante Borda D’Água, na Ribeira Brava. Desfrute de um bom jantar à beira-mar, num ambiente tranquilo e relaxante a preços realmente fantásticos e com a qualidade que você merece.

Para este dia especial, saiba que preparamos dois menus a preços distintos:

Menu 1

Entrada

Aperitivo de entrada: Martini Rosso ou Vinho Madeira

Pêssego com patê de atum ou melão com presunto

Prato principal (escolher uma opção)

Peixe: espada com banana acompanhado com batata cozida e legumes cozidos

Carne: lombo de porco assado acompanhado com batata frita e salada mista

Sobremesa (escolher uma opção)

Bolo Marquesa de Amêndoa

Salada de fruta

Café ou chá

Digestivo da casa

Nota: Bebida não incluída.

Valor: 16€/pessoa

Menu 2

Entrada

Aperitivo de entrada: Mojito ou Gin Tónico

Salada de tomate e queijo mozzarella ou cocktail de camarão

Prato Principal (escolher uma opção)

Peixe: bacalhau à lagareiro acompanhado com batata-doce e legumes salteados com vinho madeira

Carne: bife Açores acompanhado com batata salteada e bacon fumado, salada de mango e 5 pimentas

Sobremesa (escolher uma opção)

Bolo Tiramisu

Cheesecake de morango e gelado

Café ou chá

Digestivo da casa

Nota: Bebida não incluída

Valor: 22€/pessoa

A juntar a isto, muita animação e uma inesquecível “noche latina” com início marcado para as 21h e que contará com as actuações de Winston Perez e o DJ Paul P.

Esperamos por si!

Restaurante Borda D’Água

Contactos:

291 957 697

E-mail: [email protected]

Facebook