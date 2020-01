No centro do Caniço há uma padaria que tem feito as delícias dos seus clientes

Situada no centro da cidade do Caniço, no Centro Comercial Canicentro Golden e perto a Escola do 1º ciclo local, a Panigolden tem feito realmente um verdadeiro sucesso no último ano.

A primar por um serviço de excelência e por produtos de extrema qualidade tem feito as delícias de todos aqueles que por aqui passam.

Com um horário de funcionamento alargado, das 7h às 21h e com um vasto leque de opções para pequeno-almoço, almoço e até jantar, apresenta-se como a escolha ideal para quem procura um local familiar e agradável para tomar tranquilamente a sua refeição.

Temos sandes de delícias do mar, queijo, fiambre, torradas, tostas, pregos, empanadas e uma imensa variedade de pão: integral, cereais, com passas e nozes, milho, alfarroba, baguete ou pão de Mafra. brioches, croissants integrais e folhados e como não poderia deixar de ser, uma enorme variedade de sobremesas e bolos. E por falar em bolos fazemos também bolos de aniversário e para todos eventos importantes da sua vida. Basta apresentar-nos a sua ideia e nós concretizamos.

