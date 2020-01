Na sua hora de almoço, venha ao Restaurante Borda D’Água!

Com a hora de almoço a aproximar-se, com certeza já deve estar a pensar onde irá almoçar!

O Restaurante Borda D’Água convida-o a passar por cá e se deliciar com as nossas especialidades: Mista de Peixes e Mariscos, onde encontra três qualidades de peixe fresco grelhado, mexilhão, lulas, gambas e um molho especial da casa que realça ainda mais o sabor da mista de grelhados; pargo frito com batata cozida, salada de mango e pimentos mistos, com molho de violão, ou então a nossa lagosta terminor com salada de mango e pimentas. Vai resistir?

Estamos na vila da Ribeira Brava, na Rua Engenheiro Pereira Ribeiro, bem pertinho do mar.

Contactos:

291 957 697

E-mail: [email protected]

Facebook

Morada: Rua Engenheiro Pereira Ribeiro, Ribeira Brava, 9350-201 Ribeira Brava, Madeira

Restaurante aberto todos os dias das 08h às 24h.