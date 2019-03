Música, festas, jogo e debate nas propostas de Roteiro para esta noite de quarta-feira

Se é apreciador de música saiba que esta noite de quarta-feira, a partir das 20 horas, há concerto no espaço House of Jazz, na Rua dos Aranhas, Funchal. O evento musical, que conta com Andrei Ladeichikov (violinista), decorrerá até às 23 horas. Convém é marcar mesa (962844116).

Noutro registo, se se interessa por questões de Educação saiba que, às 20 horas, o Conselho Económico e Social do CDS realiza a sexta conferência/debate ‘Ouvir a Madeira’. Este debate subordinado ao tema ‘Educação - como reduzir o insucesso e o abandono escolar?’ decorre no Hotel Orquídea, na Rua dos Netos n.º 69, Funchal.

Já se lhe apetece um serão entre amigos, com um pouco de competição à mistura, digo-lhe que esta quarta-feira há noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’ no espaço Los Primos (Rua da Carreira), a partir das 20h30. Faça uma equipa, responda a questões de cultura geral e habilite-se a ganhar prémios.

Esta noite há também festa, neste caso, no Torneira Bar, na Rua das Fontes n.º 20, a partir das 22h30, com o evento ‘Erasmus Night’ e a selecção musical do DJ Ballbull.

Finalmente, se lhe apetece um jantar seguido de festa saiba que a Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma Noite Especial de Karaoke, com a selecção do conhecido KJ Carlos Gomes. Antes há gastronomia do Mundo, em especial a sul-americana.

Aqui ficam 5 sugestões para si.