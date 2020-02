Mês de Fevereiro com muita animação no Reguilha Bar

O mês de Fevereiro promete muita animação no Reguilha Bar. Para o dia 8 e das 9 da noite até às 2 da manhã, está prometida uma grande noite de karaoke com o DJ Carlos Gomes. E porque é preciso preparar com toda a atenção o Dia dos Namorados, podemos revelar que no Reguilha Bar e a exemplo do ano passado, temos várias surpresas reservadas para que tenha um dia super romântico! Sugerimos um delicioso fondue de chocolate, capaz de tornar qualquer comemoração ainda mais especial!

Dia 22 e 24 de Fevereiro, voltamos a contar com uma noite de karaoke, novamente com o DJ Carlos Gomes, sempre no horário do costume, ou seja das 21h até às 2 da manhã.

Já no dia 28 de Fevereiro, a animação está de volta com karaoke e com a presença de uma trupe que nos vai brindar com os melhores ritmos e danças deste Carnaval.

Motivos não faltam para visitar o Reguilha Bar!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.

Para saber mais sobre nós visite a nossa página do Facebook.