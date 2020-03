Já provou o delicioso arroz de marisco do Restaurante Praia da Alagoa?

O nosso arroz de marisco tem feito as delícias dos nossos clientes! Este é um prato tipicamente português e nós temos todo o orgulho em servir esta especialidade no nosso restaurante. Para além de ser uma excelente opção para a sua refeição, fique a saber que servimos em doses generosas, o que lhe permite partilhar estes momentos deliciosos com alguém especial.

Escolha a companhia certa e venha provar esta nossa especialidade!

Esperamos por si!

Restaurante Praia da Alagoa

Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)

[email protected]

Facebook/praiadaalagoa

291563255