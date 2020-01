Ilha Maurícia: um país insular localizado no Oceano Índico!

A Ilha Maurícia foi descoberta pelos portugueses em 1505, mas foi mais tarde colonizada pelos holandeses. Sofreu um misto de influências culturais, vindas da Índia, da Europa e da África. A gastronomia local é fruto de um misto da cozinha crioula, chinesa, francesa e indiana. Na capital, Port Louis, pode descobrir uma cidade moderna, mas onde se preservam as tradições locais. A não perder os belos templos hindus, no lago sagrado de Grand Bassin, bem como uma visita ao mercado ao ar livre, em Flacq. Recomenda-se ainda a descoberta da “Rota do Chá”, onde se pode caminhar pelas plantações e descobrir todo o processo de fabrico.

Programa especial de Páscoa : saída a 05/04/2020 desde € 1,839,00* por pessoa

1º e 2º Dia - Lisboa / Dubai / Maurícia

Comparência no aeroporto 3 horas antes da hora da partida para formalidades de embarque. Partida no horário e companhia aérea indicados com destino à Maurícia, via Dubai. Refeição e noite a bordo. Chegada, assistência e transporte partilhado para o hotel escolhido. Alojamento.

3º ao 8º Dia - Maurícia

Estadia no hotel e regime escolhidos. Dias livres para desfrutar do destino. Alojamento.

9º Dia - Maurícia / Dubai / Lisboa

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte partilhado para o aeroporto internacional para formalidades de embarque e partida conforme horário e companhia aérea indicados com destino a Lisboa, via Dubai. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

*Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa/Dubai/Mauricia/Dubai/Lisboa com a Emirates com direito a bagagem de porão; transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no hotel e regime escolhido; Taxas de aeroporto, segurança e combustível (499,00 Euros, sujeitas a confirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Essencial / Serviços Não Incluídos no Preço: Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Para mais informações contacte-nos:

A Venda das Viagens:

Rua da Conceição Nº27, 9050-026 Funchal

291 222 409

Rita Gonçalves - [email protected]

Helena Castro - [email protected]

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt