Gavino Restaurante Bar no topo das preferências!

Aberto há sensivelmente um mês, o Gavino Restaurante Bar, situado na Zona Velha do Funchal, é já um sucesso!

Com um conceito novo das “Refeições Made By You”, em que o cliente é convidado a construir o seu próprio prato, o nosso Restaurante tem conquistado uma vasta clientela, incluindo madeirenses e turistas, que se têm rendido às nossas especialidades apresentadas em doses generosas e a preços apetecíveis.

Com um atendimento que prima pela simpatia e atenção ao cliente, temos de facto, recebido um feedback muito positivo por parte de quem nos visita, ao mesmo tempo que temos proporcionado viagens gastronómicas verdadeiramente incríveis e difíceis de esquecer!

A nossa aposta passa por apresentar pratos de qualidade, criativos, alternativos, sofisticados e para todas as carteiras. Queremos também proporcionar momentos únicos de partilha desses mesmos pratos, quer seja em menus para grupos ou apenas para duas pessoas.

É com imenso prazer que percorremos as várias plataformas e redes sociais, onde temos observado as centenas de recomendações dos clientes alusivas ao nosso Restaurante. Queremos agradecer a todos aqueles que nos visitam e que fazem questão de deixar os seus comentários nos diversos meios, ajudando-nos a crescer e a divulgar não só as suas experiências, como também a publicitar os diversos pratos saborosos que apresentamos, confeccionados com produtos frescos e de qualidade, bem como rasgados elogios ao ambiente agradável e ao profissionalismo do nosso staff. Estamos no topo das preferências dos nossos clientes e assim queremos continuar!

A titulo de exemplo, agradecemos à Sandra B. que, no The Fork, refere-se ao nosso Restaurante da seguinte forma: «ambiente fantástico, comida saborosa e um staff super atencioso! A voltar de certeza!». Temos também a Nélia A. que, na mesma plataforma, afirma: «excelente serviço, obrigada ao sr. Diogo pela atenção e óptimo atendimento e simpatia. Recomendo, comida fantástica.». Já o Luís M. refere que o Gavino é «um restaurante que reúne requinte e descontracção. Somos convidados a construir o nosso prato, o que é uma boa experiência», para mais à frente confessar: «gostei da comida e do pessoal. Vou repetir!».

O nosso cliente José M., também no The Fork, optou por descrever detalhadamente o nosso Restaurante: «trata-se de um restaurante recente no Funchal com um ambiente acolhedor, muita luz e decoração agradável, mesas bem compostas e um serviço particularmente gentil e cordial. Menu interessante com alguns pratos alternativos criativos e sofisticados o que é sempre de enaltecer, bem como a possibilidade de editar grande parte das opções apresentadas na carta. Com efeito é dada a possibilidade do cliente seleccionar opções que serão adicionadas ao prato escolhido. Um conceito inovador e que sem dúvida possibilita a personalização dos pratos com óbvias mais-valias para o gosto dos clientes».

Se ainda não conhece o nosso espaço, está na altura de fazer uma visita e comprovar aquilo que já outros dizem! Estamos Rampa do Corpo Santo nº2, Zona Velha do Funchal, Santa Maria Maior, 9060-075 (antigo Casablanca) e estamos de portas abertas de domingo a quinta-feira das 12h às 23h, sextas e sábados das 12h às 2 da manhã.

Gavino Restaurante Bar

Contactos: 968 173 434 | 291 220 632

[email protected]

Facebook